「今天公祭 明天忘記」？ 離職警憶10年前類似案例

2019-07-06 00:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕鐵路警察李承翰的英勇殉職，引起社會各界重視，政府高層紛紛又開始檢討，似乎讓李承翰的犧牲，好像有了正面的回應？！

但是，每每讓基層公層員以血的教訓來喚醒高層注意，是否付出的代價太高？，還是又是僅止於一波的熱議，也讓人低眉思量。

今日，有名署名「紀德鑑」的離職警察，回憶十年前親眼看過他年僅27歲的同學，也是單人值勤，結果遇精神病患持刀殺殉職。所以他以「有人記得他是誰嗎？他是我同學，賴智彥」，在網路平台洋洋灑灑寫了千字文紀悼追念，認為「今天公祭 明天忘記」，讀後今人震撼唏噓。

他為文回憶指出，同樣來自嘉義的賴智彥，原為台北市警察局中山分局大直派出所警員。

10年前，民國98年11月09日午夜，在大直派出所門口，坐在警車駕駛座，被歹徒連刺10餘刀，刀刀致命....。送醫急救逾萬cc血漿，最後仍放棄急救，

但，還是靠著機器維持著他...因為要等著他的父母，從嘉義趕上來見兒子最後一面...

他說，他穿著防彈背心，全副武裝，坐在他身邊，牽起他冰冷的手握著，然後看著罩著氧氣罩的臉龐，就這樣看很久。

突然感覺地上黏黏的，往地上一看，整個急診室滿地都是血，原來小彥也和這次的承翰一樣，在急救過程中輸了上萬cc的血，依舊救不回他27歳的年輕生命...。

他回憶：跟醫護人員要了幾條毛巾，下意識的蹲了下去擦地上的血，卻發現怎麼都擦不乾淨，醫護人員想要幫忙，我卻突然愤怒的不要她們幫我，然後一個勁的猛擦.....

最後還是醫護人員拿了好幾床的乾淨床單，直接蓋在滿地未乾的血上...，然後賴爸、賴媽到了，加上賴姐姐（警察）、小彥的女友（警察）一起圍在小彥身旁，踩在剛鋪好的醫院床單上......

11月16日，小彥公祭。

八個所各派一名警員扶棺，我們所原本不是我，我請學長讓我去。

11月17日， 公祭隔天，我去參加在警專同一個教授班同學的婚宴。

昨天公祭，今天婚宴，真是令他感慨人生。

過了一個月，當各界都「熱烈」做了各種「檢討」（最後真正有做的，也就只是在警車駕駛座椅背，裝了一個聊勝於無的塑膠板），新聞熱度也差不多過了。

但，就在小彥殉職剛剛好滿一個月...12月10日， 就在上級三令五申嚴格要求，不得單人巡邏處理事故的環境氛圍下.....

他又「自然而然」的一個人被派去處理一個現場，然後就在台北市的民權東路騎樓下，他一個人和歹徒扭打...只是他比較幸運...支持警力就在我快支撐不住時趕到...

他感嘆：我沒有比小彥強...我只是比較幸運...。

再過二個月，他辭職。因為，他不確定我可以在這種虛假制度下幸運幾次...

他嘲諷的說：「死了一個派出所警員，裝了一個簡易塑膠板。死了一個鐵路警察，添購電擊槍」。

10年來悲劇一再重演， 除了已經無法為自己發聲的殉職人員外，各級長官、專家、政客，輪流噴了一輪口水之後，真正的問題還是從未得到解決。

10年了，人事已全非，問題依舊在。

小彥、承翰恰巧都是嘉義人。這二天小彥的家人看到新聞，花了10年才稍微癒合的傷口，會被如何的再次殘忍揭開...

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