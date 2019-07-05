社群網路一頁式廣告有詐 警公布6大破解訣竅防詐

2019-07-05 23:26

〔記者林嘉東／基隆報導〕近來社群網路購物正夯，詐騙集團大量購買社群網路廣告，再擷取正版產品的圖片魚目混珠詐騙網友。基隆市警局教您6大破解訣竅，保你不會輕易上當。

近年來，民眾透過拍賣平台、臉書、LINE、IG等社群網路購物比率攀升，只要輕觸手機螢幕點擊、線上匯款，選購的商品就會很快送到府。

詐騙集團看準國人消費型態轉變，向拍賣平台、社群網路購買廣告版面後，擷取正版產品的圖片或新聞報導圖片魚目混珠，再以低於市場行情促銷，吸引網友目光。

網友看到想要購買的商品低於市價甚多，一時不察點選採購，等到收到貨品後，才發現商品與廣告不符或有明顯瑕疵，要求退貨時卻遭到封鎖，求助無門。

警方教您如何破解詐騙集團慣用的「一頁式」行騙手法，讓您輕易拆穿詐騙伎倆。（1）網頁上沒有公司地址、客服電話（或有客服電話也沒人接聽）、只留下電子信箱或通訊軟體帳號；（2）售價明顯低於市場行情；（3）常以限時或倒數方式吸引民眾；（4）號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等，底下留言都是正評，沒有負評；（5）只能用貨到付款或信用卡刷卡（信用卡刷卡頁面多為歹徒虛設，將有被盜刷風險）；（6）網頁常出現簡體字或中國用語，如直郵、郵費、支持等，且網頁大多粗糙不精美。

基隆市警局建議，民眾若發現收到商品有瑕疵或與訂購不符，儘速向負責運送宅配業者反映，同時可撥打配送單上寄件人電話辦理退貨；若配送單無寄件人，先詢問送貨的宅配業者，告知要辦理退貨，請宅配業者給予上一手寄件人的電話跟E-mail，再行辦理退款。

基隆市警方提醒您，詐騙集團藏於無形，卻充斥在我們身邊，建議切勿透過社群網路私下購物，可下載「防詐達人」LINE@，協助辨別購物網址是否為詐騙頁面，或直接撥打165反詐騙諮詢專線查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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