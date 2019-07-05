「甘味人生」變味！ 三立前戲劇總監收175萬回扣遭訴

2019-07-05 19:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕三立電視台台灣台戲劇中心前項姓總監，涉嫌向幫三立製作八點檔「甘味人生」的映畫傳播公司收取回扣175萬5千元，換取「甘味人生」拍攝不被刁難，新北地檢署今依涉犯背信罪起訴項女。項女於前年9月離職。

起訴指出，2015年8月，項女與映畫簽立戲劇節目製播合約書，委由映畫幫三立製作拍攝「甘味人生」，但項女卻涉嫌利用職權，以協助映畫節省製作費用為由，2016年3月至2017年7月，要求映畫公司將回扣匯至公公的銀行帳戶，做為公公的生活費用，前後共向映畫收取175萬5千元回扣，三立得知後提告。

庭訊時，項女表示，在三立擔任監製期間，負責監控製作公司戲劇品質與進度，坦承每集收取映畫5千元回扣。

映畫董事長郭建宏說，「甘味人生」前100集會虧損，是因遭項女刁難；映畫特助、也是「甘味人生」執行製作人的郭女證稱，每完成10集，公司會以顧問費名義，匯款給項女一次，主要是希望項女不要刁難拍攝及不要再提高戲劇製作成本；「甘味人生」賴姓編劇也說，「甘味人生」播出後一直都處於虧損，後與映畫人員討論後，決定遵守業內「潛規則」與項女接洽，自從每集給項女5千元回扣後，項女確有減少不合理要求。

檢方依據映畫董事長等人證詞，及「甘味人生」製播合約書、三立電視工作規則等，認定項女犯行將她起訴。

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