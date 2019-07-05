捍衛國土第二例 中國盜砂船3661萬高價拍出

2019-07-05 20:19

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國抽砂船越界盜採踢鐵板！連江地檢署今日下午舉行2200噸的中國籍抽砂船「海盛655號」拍賣作業，現場有6位投標人投標，最後由編號第5標投標人以3661萬元的價格得標，比原訂之拍賣底價2200萬元高出1461萬元，這是連江地檢署拍賣查扣抽砂船的第2例。

中國籍「海盛655號」抽砂船連姓船長等9名大陸地區人民，今年5月22日中午，進入連江縣莒光鄉外海2.2浬處之公告限制海域，竊取海砂約2000噸，；馬祖海巡隊展現以小搏大的勇氣，以35噸海巡艦艇，追緝總噸數高達2200噸的「海盛655號」，將「海盛655號」查扣。

今年5月29日，在馬祖海巡隊押解下，將「海盛655號」重返盜採海砂地點，將盜取的2000噸砂石卸回海中；馬祖海巡隊表示，中國抽砂船越界抽砂，一點一滴破壞海域生態，造成國土流失，「1公克的國土資源都不准帶走！」捍衛國土的霸氣令國人印象深刻。

福建連江地檢署表示，「海盛655號」自緝獲日起45日內即順利拍定，感謝連江縣港務處協助提供船舶停靠。

另外，感謝馬祖海巡隊同仁，於發現越界盜採砂石之犯行時，維護國土安全決心，無懼風浪惡劣，以35噸海巡艦艇，追緝總噸數高達2200噸的海盛655號，以小搏大，成功緝獲並押解人船到案。

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