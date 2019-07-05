母湯啦！比基尼辣妹危險海灘大解放 南方澳人看到冒冷汗

2019-07-05 14:52

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳內埤海灘，列名宜蘭縣危險海域，連在地人都不敢過度親近，最近夏日炎炎，卻有辣妹身穿比基尼，在海邊大膽解放，背對長浪冒險大擺POSE，民眾看得直冒冷汗，「怎麼這麼勇敢」、「安捏母湯啦！」宜蘭縣消防局說，內埤屬危險海域，禁止戲水活動，呼籲民眾不要輕忽海灘危險性。

宜蘭縣消防局統計近5年來宜蘭縣水域，共有53處曾發生溺水意外。其中，內埤海灘5年已造成9人身亡，列名危險水域之首。

消防局指出，內埤海灘屬於陡降型海灘，出海約10公尺就有深長暗溝，海浪作用下產生惡名昭彰的「反捲流」，會將人捲到外海，且難以掙脫，尤其颱風前後，5公尺高的浪花更是常見，導致意外頻傳。

內埤海灘當地人進而遠之，即便海象平穩也不願靠近，東北角風景區管理處、消防局在海灘範圍內，豎起多座警告標語，呼籲民眾不要靠近。

但最近卻有民眾發現，有辣妹見沙灘絕美，大膽在沙灘上換上比基尼拍美照，偶爾還會下海踏浪，辣妹大膽行為連當地人都看不下去，憂心若再往海裡走，恐發生危險，在岸邊直冒冷汗默念「安捏母湯！」

「在地人都不敢靠近！」李姓民眾表示，海浪力量深不可測，如果背對波浪拍照，一不注意大浪打來，連閃避機會都沒有；沒想到一到暑假，就有不知內埤海灘危險的外地遊客，執意向前踏浪，看得心頭震了一下。

消防局說，內埤海灘周邊都有豎立警告標語勸導遊客，但每年都還是會發生落水的憾事，為提醒遊客，消防局及岸巡人員會派員巡邏宣導，確保民眾生命安全。

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