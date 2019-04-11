警示5年溺死7人太「驚悚」？ 內埤海灘悄悄換告示牌

2019-04-11 18:40

〔記者張議晨／宜蘭報導〕觀光局東北角風景區管理處在南方澳內埤海灘設立溺水件數及死亡人數告示牌，但近日有民眾發現告示牌被悄悄換上一般政策公告，未見死亡人數警示，懷疑是否是死亡人數太「驚悚」，才將告示撤下；對此，東北角風管處解釋，因有公告張貼需求，考量當地無多餘空間可設告示牌，才選擇將死亡人數撤下，並無其他考量。

南方澳內埤海灘又名「情人灣」，為宜蘭著名海域景點，但外海有深藏暗溝，最深上百公尺，容易形成反捲流。每年都有遊客下海戲水，卻不幸喪命的憾事發生。

為提高民眾對水域範圍的警覺性，東北角風管處在岸邊設立多支告示牌，提醒外海沙灘暗藏的危機，還公告近5年有7件溺水件數、造成7人，用嚴肅公告讓遊客警惕。

但近日有南方澳居民發現，原本設置的死亡人數被悄悄換上「水域遊憩活動限制事項」公告，告示牌內容僅提醒內埤海灘可做的遊憩項目與範圍，未再有溺水件數及死亡人數。

江姓民眾直言，告示牌放上死亡人數，雖然較驚悚，但警惕效果明顯，換上一般政策公告，恐讓民眾對內埤海灘失去警覺性。

對此，東北角風管處解釋，「水域遊憩活動限制事項」今年才公告生效，為讓民眾了解公告範圍及內容，加上海灘不適合再增加更多告示牌，才會將溺水件數、死亡人數撤下，並無其他考量，且新增公告也有提醒水域遊憩應注意事項，仍有警示作用。

南方澳商圈發展協會總幹事廖大瑋則說，雖然曾有遊客見到告示牌直呼「內埤怎麼死這麼多人」，但台灣各水域都曾發生過溺水意外，不公告只是粉飾太平，告示牌除了警示，也應告知海域危險，提醒遊客注意。

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