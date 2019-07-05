「承翰，很了不起！」熱心阿伯送奠儀到鐵警所

2019-07-05 13:57

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕鐵路警察李承翰為保護列車乘客不幸遭刺殉職，引發社會各界惋惜，李服務的嘉義分駐所氣氛陷入低迷，一位熱心阿伯見到媒體報導後，今早包了奠儀親自送到分駐所，這位阿伯說，他也是嘉義人，雖然不認識李承翰，但覺得李的英勇表現很了不起，希望代轉奠儀給家屬。

更有網友號召大家到嘉義車站獻花悼念勇警，昨起陸續有人帶了花束前來向李員致敬，也有人寫了卡片，感謝李員的英勇奉獻，也有人為警察加油，嘉義分駐所門口前堆滿花束，使員警備感窩心。

嘉義分駐所長丁盛豐代表李員家屬向外界致謝，表示同仁對李員的離去感到傷心，但仍堅守維護火車站區治安等勤務工作，不會鬆懈，如有捐款專戶相關資訊，會再對外公布。

內政部長徐國勇、警政署長陳家欽昨天下令警路警察雙人執勤著防彈衣，保安警力今天起也進駐各火車站區，嘉義火車站可見鐵警搭檔兩兩一組巡邏，以確保旅客安全。

「警政署鐵路警察局高雄分局」粉絲專頁昨晚貼出悼念李員的影片，用影片追憶李員，有李員當日即受重傷仍奮不顧身制伏鄭姓嫌犯的過程，也有李員與同仁餐敘的歡樂，網友看了不捨，紛紛留言，「可以別讓員警落單執勤嗎⋯⋯以免又有憾事發生」、「您是一位～真～警～察！認直執勤的好警員」。

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