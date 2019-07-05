網路隨便「加好友」！ 虎狼豹彪加猴子都引上門

2019-07-05 11:33

［記者楊政郡／台中報導］玉石商洪女，在微信與化名「劉家威」男子加好友，卻如羊入虎口！不但被任意拿走約10件玉石，還威脅要拿出20萬「委託」他去處理買賣糾紛，不拿出20萬元就一再傳送威脅簡訊如「我很不想對女人下手」、「林北抓狂的時候就像猴子」，洪女萬分驚恐，考慮再三報警處理，檢方依恐嚇取財起訴劉及同夥陳男。

起訴書指出，劉男在微信上化名「劉家威」，而玉石商洪女與「劉家威」加入好友後，無意間洪女可能透露自己有投資糾紛，讓劉男得知後，就開始惹禍上身、困擾不斷。

去年11月20日劉男藉口與洪女談生意、約見面，要求洪女帶「藍髮晶」、「黑髮晶」、和闐玉等玉石一批過來（約10件），可是見面後，根本不是要買她的玉石，劉男的陳姓小弟不時在一旁，以電擊棒發出電擊聲音，劉藉口他可以出面擺平洪女的糾紛，洪女根本沒意願。

劉男越說「兄弟口氣」就出來，脅迫稱，一起作生意最好順他的意，不然他黑白兩道通吃，後台很硬，洪女聽了很害怕，而任由劉等拿走上述玉石。

翌日劉又發送恐嚇簡訊，約洪女到某汽旅見面，劉表明要「吃掉」洪女在上海的生意，要洪女付他20萬處理費，寫下委託書，委託他去處理投資糾紛，陳姓小弟在場撥放他們去彰化砸店畫面給洪女看。

洪女被迫簽下委託書才脫身，但當晚劉與陳男還到洪女住處外，一直傳恐嚇簡訊「我不希望對女人下手」、「委託書都簽了趕快拿錢出來」、「林北抓狂的時候就像猴子」等等，洪女萬分驚恐，報警處理。

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