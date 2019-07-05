官商勾結非為私利 南投3警3廠商貪污改判公文登載不實

2019-07-05 08:48

〔記者謝介裕／南投報導〕「法外情」現代版﹗

南投縣警察局吳姓、陳姓及許姓3名員警，從2012年至2015年承辦道路交通安全講習業務期間，遭南投地檢署認定與廖姓等3名廠商有官商勾結的疑慮，最後6人都遭檢方依貪污治罪條例罪嫌提起公訴，今南投地方法院審結，認定員警及廠商浮報的原因，並非為了私利，雖洗清貪污之嫌，但以浮報手法籌措業務經費的方式，因違反實報實銷的會計原則，最後仍然要罰，遂依登載不實公文書罪，判處6人1年至2年不等有期徒刑，且全部緩刑，但須繳交5至20萬元罰金，以示懲戒。

判決書指出，據檢方起訴意旨，3名員警利用承辦交通法規講習的職務之便，與廖姓等3名廠商合謀浮報經費4次，金額分別是12萬3000多元、11萬4000多元、9萬6000多元及9萬3000多元，遂依貪污治罪條例中的職務詐財罪嫌，將6人提起公訴，以致涉案3名員警目前仍停職中。

南投地方法院就該案深入調查，發現2012年中員警呈報印製850本交通法規講義，每本100元，合計8萬5000元，但實際上講義只印100本，將浮報而來的錢作為茶水費、便當費或購買餐盒等物品發放給參訓人員，其他3次的浮報手法也都是同樣模式，不過，標的名稱不同，有筆記本、原子筆等文具用品。

法官審查後，認為上述員警是因業務費不足，為了做好份內工作，才以浮報手法彌補經費缺口，在客觀上顯然足以引起一般人的同情，加上6人都無前科，確有「情堪憫恕」之處，遂改依登載不實公文書論罪。

南投縣內基層公職人員透露，公部門各種預算不斷刪減、縮水，一旦業務經費不足，得由承辦人自己想方設法解決，並非只有警界，而是整個公務體系都是如此，如今3名員警因未實報實銷受罰，也遠比被依貪污罪判重刑來得划算，但該案也值得大家引以為鑑，千萬勿存僥倖，才不致於因公害自己卡上官司﹗

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