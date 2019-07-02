猖狂小三 10天偷吃人夫5次、還嗆正宮「死肥人」、「全家死光」

2019-07-02 10:59

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓女子偷吃呂姓人夫，10天內共發生5次性關係，不倫戀情曝光後，呂妻氣得帶丈夫、小孩及友人，大陣仗到陳女住處談判，未料反遭陳女辱罵「死賤人、死肥人」，陳女事後更跑到呂男住處留紙條恐嚇「全家死光」。台北地檢署偵查後，依5次妨害家庭起訴陳女及呂男，另再依公然侮辱、恐嚇起訴陳女。

起訴指出，呂男分別於今年2月11日、13日、14日、19日、21日，5度跑到陳女家中翻雲覆雨，由於次數太頻繁，呂妻很快就發現不對勁，同年月24日下午帶著呂男、2名子女，再找來3名友人助陣，前往陳女住處興師問罪。

陳女不僅未表示任何歉意，出面後竟還當著所有人面嗆呂妻「死賤人、死肥人」，雙方談判未果不歡而散，陳女怒氣未消，隔月3日竟又跑到呂男住處樓下，要呂男出來面對。

但呂男遲遲沒有回應，陳女便寫紙條：「你這樣太過份了，說好要打電話給我，說好要談談的，居然一直在騙我，你真的要為那隻該死的賤肥豬做成這樣嗎？打電話給我，不要真的搞到家破人亡、全家死光才後悔，務必要打」

呂妻看到紙條後忍無可忍，決定提告，由於罪證確鑿，呂男也承認出軌，台北地檢署遂依5次妨害家庭起訴陳女及呂男，陳女另觸犯公然侮辱、恐嚇罪部分，也一併遭到起訴。

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