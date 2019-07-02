「夜夜秀」博恩以身試法 爭取被判有罪失敗…

2019-07-02 10:16

〔記者張文川／台北報導〕知名Youtuber、脫口秀「博恩夜夜秀」主持人曾博恩，去年為了探討公然侮辱罪的除罪化問題，在節目中故意用三字經辱罵一名工作人員「王八蛋」和三字經，讓對方控告他公然侮辱，強調自己有真實惡意，希望獲判有罪，以便他去聲請釋憲，台北地院審理時，他還當庭請法官「趕快判我有罪，讓我有前科，我才能去聲請釋憲」。

但事與願違，北院法官認定他沒有主觀犯意，今判他無罪。可上訴。

北院合議庭認為，依曾博恩在節目中發言的前後文，足見他並沒有侮辱員工的主觀犯意，且刑法本身已有限縮公然侮辱罪的要件，必須至「侵害人性尊嚴的普遍性社會名譽」才成罪，且有阻卻違法的例外條款，因此沒有違憲疑慮，沒必要聲請釋憲。

28歲曾博恩高中就讀建國中學，台灣大學外文系、心理系雙學士，又到倫敦、巴黎留學取得神經科學雙碩士，返台投資成立娛樂公司，脫口秀節目「博恩夜夜秀」經營得有聲有色，成為知名網紅，在網路、年輕世代頗具知名度。

上月北院開庭時，曾博恩主張，台灣對於保障名譽權與保障言論自由的界線，一直有爭議，公然侮辱罪已經違憲，他質疑很多人告妨害名譽罪的心態是要整人，告不告得成並不重要，重點是「要讓對方一直去跑法院」，或「以刑逼民」逼對方賠錢和解。

曾博恩認為這已經危害言論與新聞自由，前年的司法改革國是會議也已決議妨害名譽應該除罪化，但除罪化不能只靠政府，所以他要「以身試法」，公然辱罵工作人員以爭取挨告上法庭的機會，希望法官能判他緩刑，也希望法官能主動停止訴訟，聲請大法官釋憲。審判長林孟皇當時當庭回應，會與合議庭討論後再行決定，並排定今天宣判。

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