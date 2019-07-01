警員命喪五指山 去年同時同地也發生機車死亡車禍

2019-07-01 23:09

〔記者吳昇儒、王宣晴／新北報導〕新北市警海山分局吳姓警員今日下午5時許，騎車行經汐萬路三段12.3公里，五指山4號橋附近彎道時，疑似因過彎不慎，與對向的小巴士發生擦撞，不幸身亡。巧合的是，去年同樣的時間、地點，竟也發生一名曾姓騎士摔車死亡案件，讓人覺得毛毛的。

警專35期的吳姓警員去年6月剛從學校畢業，同年10月分發到海山分局服務，並支援偵查隊，平日工作認真，時常與同事查緝詐欺、毒品等案件。

吳員趁著今日天氣良好，與友人一起騎車到五指山區，返家時卻疑似過彎不慎，衝到對向車道，與對向的小巴士發生碰撞，經搶救後不治身亡。

而去年的7月1日下午5時許，42歲曾姓男子騎乘大型重型機車從該處下山時，也與對向的機車相撞，曾男倒地後不治身亡，事故的狀況與吳員非常相似。

一名資深交通警員指出，兩人發生事故的路段，屬於下坡急彎路段，且該處彎度較大，若沒有在前方路段就先減速，很容易在過彎時跨越雙黃線，進到對向車道也因為是彎道，對向車輛會有死角，發現機車時，通常會反應不及，呼籲民眾行經該路段要非常小心。

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