台中龍井碾米廠火警 2工人燒傷送醫插管

2019-07-01 21:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中龍井中央路2段的源豐碾米廠，今天傍晚5點左右，廠內米糠儲存槽起火燃燒，火勢猛烈濃煙直竄天際，造成台灣籍施姓男子（42歲）燒傷送醫插管，有生命危險，另一名印尼籍男子也燒傷送醫插管，消防局獲報出動近20輛各式消防車輛，以及40多名消防人員到場搶救，火勢約在30分鐘後撲滅，不過到7點半左右仍在進行殘火處理，詳細起火原因仍須消防人員進一步鑑定釐清。

台中市消防局今天傍晚5點6分接獲報案，指稱龍井中央路2段有工廠火警，立刻調派龍井、大肚、沙鹿、梧棲等分隊，出動18輛各式消防車輛，以及48名消防人員到場搶救，消防人員到場時發現是源豐碾米廠的米糠儲存槽起火燃燒，現場火勢很大立即佈署水線出水搶救，在場2名工人受傷送往梧棲童綜合醫院救治。

兩名受傷工人約在傍晚5點26分送到醫院，其中35歲印尼籍男子全身約25%燒燙傷，插管治療；台灣籍42歲施姓男子全身則有40%燒燙傷插管急救，有生命危險，目前院方全力救治中。

火災現場由第四大隊朱錦源副大隊長指揮救災，經消防人員全力灌救，火勢約在5點24分控制，5點34分時撲滅火勢，不過到晚間7點多仍在進行殘火處理，詳細起火原因需由消防人員進一步鑑定釐清。

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