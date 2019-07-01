傻獄卒送菸給毒犯解癮 記過調職再捐25萬獲緩刑

2019-07-01 19:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部矯正署台中看守所的黃姓管理員，值勤時見毒品案被羈押的陳姓男子想抽菸，黃男遂把香菸夾帶給陳男，卻沒想到會觸犯「貪污治罪條例」，他雖辯稱送菸是要安撫陳男情緒，一審卻認為看守所雖已解除菸禁，但仍有香菸「不得由外界送入或自行攜入」等規範，判處黃男2年6月徒刑，陳男上訴二審，台中高分院認為他已記過調職、考績列為乙等，香菸僅85元，給他減刑改判1年3月，宣告緩刑4年，條件是向公庫支付25萬元。

判決書指出，台中看守所黃姓戒護科管理員，於2014年3月29日晚間值勤時，陳男索討香菸解癮，黃男遂用「簽藥簿」夾帶自己吸食的一包日本品牌香菸給陳男，陳男沒有吸菸，轉送給劉姓同房舍友，2天後看守所安全檢查發現香菸，但福利社卻沒賣這款日本品牌香菸，懷疑是夾帶而入，調閱監視器發現竟是黃男夾帶。

黃男宣稱，有時囚犯情緒不穩，香菸有助情緒穩定，基於穩定囚情的而給陳男香菸，2天後被查到香菸，卻是一根都沒少，顯示陳男沒有吸這包菸，也就沒有獲得不法利益，不構成「貪污治罪條例」的「主管事務圖利罪」。

台中地院卻認為，看守所雖已對香菸解禁，但仍設有規定，包括受刑人必須在「指定之時間、處所吸菸」、香菸「應由監獄合作社依市價販賣，不得由外界送入或自行攜入」，黃男明知此規定，卻把香菸交給陳男，已觸犯「貪污治罪條例」的「主管事務圖利罪」，判處徒刑2年6月。

黃男上訴二審，台中高分院認為，香菸價值僅85元，黃男也沒向陳男拿錢，情節輕微可以減刑，黃男於偵查中自白犯行，還能再減刑，據此改判徒刑1年3年，另外，黃男已被記過1次，同年與翌年2年考績乙等，又改調花蓮看守所懲處，刑罰以暫不執行為適當，宣告緩刑4年，條件是向公庫支付25萬元，黃男可上訴三審，檢方不能上訴。

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