累犯毒蟲尿液被驗出4毒 法官仍放了他原因是…

2019-07-01 17:58

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市有多次施毒前科剛假釋出獄的莊姓男子，因陪同友人到警局取友人家中的鑰匙，被發現他是「毒品調驗人口」要求他「配合」驗尿，檢驗結果呈嗎啡、可待因、安非他命、甲基安非他命等4項毒品均陽性反應，被依毒品危害防制條例函送法辦，橋頭地方法院審理時，莊男稱當時非自願驗尿，法官認定警方違法採證判他無罪。全案可上訴。

莊男去年6月8日因縮短刑期假釋出監，去年7月5日17時許，陪同張姓友人到楠梓警分局向張的友人拿取家中的鑰匙，分局警備隊長查莊男身分發現，他是「毒品調驗人口」，而要求他「配合」驗尿，並簽下勘察採證同意書。

尿液檢驗結果呈嗎啡、可待因、安非他命、甲基安非他命等4項毒品均陽性反應，莊在員警質問下坦承幾天前在楠梓區友人住處，先以針筒注射之方式，施用第一級毒品海洛因1次，也承認吸食甲基安非他命1次。

橋頭地方法院審理時，莊男指出，當天於分局門口欲離開時，警備隊長將他拉進來採尿，起先有拒絕，但警方以其為「顧慮人口」為由，逼他簽同意採尿，也未向他說明清楚，還跟他說若沒有排尿，就不要讓他走，等到當日近21時許，覺得很煩才排尿讓警方採驗。

警方則說，當時發現莊是「顧慮人口」需定期驗尿，但尚未採驗，坦言被告一開始有抗拒，但後來告知依其身分警方可以驗尿才轉為「配合」。

法官調查，被告雖是毒品列管人口，但本案是莊至警局與友人會面，並不符合強制採驗之要件。相關的採尿程序，均屬未依法定程序取得之證據，而判莊男無罪。

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