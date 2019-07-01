台灣「失落的鐵道秘境」超美 登山客探險墜谷

2019-07-01 16:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕阿里山林業鐵路「眠月線」於20年前921大地震受重創，嚴重崩塌而停駛至今，因長年未通行，有如時光暫停而被世人遺忘，該處景致壯麗，加上舊鐵道、明隧道景色，近年來成為登山熱門景點，被山友們稱為「失落的眠月線」；但6月28日有登山客在眠月線鐵橋不慎墜落受傷，又遭遇豪雨出現水瀑無法通行，幸好警察、消防、林務局人員救援，終於平安獲救。

嘉義縣竹崎分局警方表示，14名登山客組團前往眠月線及水漾森林登山露營，6月28日傍晚其中一名男子不慎在眠月線鐵橋墜落，同行者先趕緊救他爬上橋，發現他四肢挫傷及臉部撕裂傷，更受到嚴重驚嚇，急需就醫，同行友人協助折返，但回到眠月線隧道崩處時，又因豪雨，坍塌處形成水瀑且伴隨零星落石而無法通行，趕緊求援。

警方接獲後前往救援，阿里山派出所警員劉慶瑞、王有彬步行到受困處，發現水瀑傾瀉而下，無法通行；救援人員使用繩索及救援工具協助受困民眾通過水瀑及坍塌處，再用鐵路專用板車接送人員平安返回安全處所，男子疑似有腦震盪現象，送嘉義市聖馬爾定醫院就醫。

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，因眠月線已停止行駛及營運，並未受鐵路法第57條「行人、車輛不得在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供公眾通行之處所通行。」規範，但該線因無營運，鐵軌、枕木都未修理，加上地震、風災後土質鬆軟，建議民眾不要貿然進入。

竹崎分局警方呼籲，阿里山眠月線為廢棄鐵道，近日豪雨不斷山區土石鬆動，山徑濕滑甚至出現水瀑阻路，民眾切勿貿然前往，以免使自己生命安全深陷危險之中。

資深登山客說，眠月線以登山難度來說並不算高，主要是明隧道大崩塌處需利用繩索與釘子，先爬下後再攀爬通過，此處有危險性要注意；另外沿路有隧道，還有懸空的鐵橋，下雨時易濕滑，經過時要非常小心，若要前往建議選擇天氣晴朗的日子，避開雨天，並一定要結伴同行。

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