「Emgoldex」吸金無法可管 多名被害人提告卻不起訴

2019-07-01 14:40

〔記者黃捷／台北報導〕被他國列管的「Emgoldex」歐洲黃金投資騙局，在台灣竟無法可管！

「Emgoldex」對外宣稱只要組成14人的團隊加入，每人投資2萬6000元，就可分得12至20萬不等獎金，誘騙話術與吸金集團類似，卻因手法巧妙避開銀行法及多層次傳銷管理法，儘管有許多被害人提告，地檢署卻都處分不起訴，據了解，全台各地已有多起案例。

菲律賓籍施姓男子、陳姓女子2015年間拉攏在台灣的同鄉友人，一同加入「Emgoldex」無牌黃金交易，許多人覺得這生意穩賺不賠，紛紛砸錢投資，但最後因有些人連本帶利都拿不回來，自認受騙，紛紛向檢調提告。

檢調調查發現，施男、陳女向友人收錢後，再將資金集中匯往歐洲，投資給「Emgoldex」，對方再依照回饋規則發還獎金，2人帳戶內有逾千萬元的金流，部分確實用於「Emgoldex」投資。

台北地檢署調查後，發現「Emgoldex」的獎金規則為，必須找其他人加入並付錢，完成14人組隊的「任務」才會賺錢，若沒組滿則賠錢，並非真的「穩賺不賠」，與銀行法要件並不相同；此外，會員加入的投資款項，並非直接分紅給隊友，隊友間是平行關係而非「上下線」，也與多層次傳銷管理法要件不同。

此外，「Emgoldex」的獎金規則就已載明集團是「純資本運作，無販售商品及提供服務」，文意上並無保證獲利，也無法認定涉嫌詐欺，儘管該集團被世界各地的官方金管單位警示為「龐式騙局」，但因在台灣沒有任何據點及聯繫窗口，會員都是私下跨境投資，不違反任何一條法律，檢察官只能處分不起訴。

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