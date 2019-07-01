衰！同事夫妻吵架他被刺傷、約KTV喝酒卻因血流不止被送醫

2019-07-01 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕真的是衰到爆！在人力派遣公司工作的張姓男子，昨晚排解夫妻糾紛被捲入「公親變事主」，遭對方不慎以剪刀劃傷，他不以為意竟忍著刀傷到理Ｋ赴約雇主酒攤，因血流不止讓坐檯小姐嚇的花容失色，店家也以為發生狀況急報案，結果張男粉味還沒聞到就又被送醫。

據了解，年約30多歲張男在北區一家人力派遣公司當派遣工，平日與其他同事就住在公司樓上的員工宿舍，昨晚下班後與多位同事一起在宿舍飲酒，期間同為30多歲的蔡姓同事與妻子因故起口角發生爭執，張男好意勸架反被遷怒還捲入與蔡男發生衝突，拉扯中被蔡男持剪刀不慎劃傷左胸。

當時可能是酒精作用加上傷口不深，在其他同事規勸下雙方握手言和，上身打赤博的張男以衛生紙按住傷口後，竟不以為意繼續喝酒，林姓雇主得知此事唯恐事端擴大，好意約出張男到北屯區一家理容KTV喝兩杯紓壓，張男穿上衣服後隨即搭小黃趕往赴約。

結果他才一進包廂坐下不久，傷口因血流不止持續滲出還染紅上衣，讓坐檯小姐個個嚇得花容失色向店家反映，店家立即打119派遣救護車前來將張男送醫，所幸沒有生命危險，但救護人員發現疑似刀傷傷口不敢大意通報警方，警方一度以為有人鬥毆滋事濺血趕往，到場得知原委後才鬆了一口氣，除迅速將李男查緝到案，也將等張男傷勢穩定後進一步釐清案情究責。

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