帶老婆看電影涉嫌對少女襲胸 7旬翁辯「不小心摸到」仍被判刑

2019-07-01 10:47

〔記者黃建華／高雄報導〕70歲的黃姓男子前年偕妻前往電影院看電影，黃妻先入場，黃男另行坐在最後一排，卻涉嫌在起身時對伸手一旁17歲少女襲胸，少女怒斥「你摸我胸部、你有病是不是？」隨後和友人外出報警逮人，黃翁在法院審理時辯稱「年邁、視茫茫、不小心碰到」，不被法官採信，高雄地院一審依性騷擾罪將他判刑3月，如易科罰金9萬元。可上訴。

判決指出，某國營事業退休的黃男（70歲），2017年6 月11日16時許，前往新興區「奧斯卡電影院」觀看當天15時30分播放之電影「神鬼傳奇」，於進入位在電影院2 樓號放映廳時，往上行走至位於走道末端之19排11號座位入座看電影時，黃男涉嫌意圖性騷擾，而起身以左手觸摸坐左邊的17歲少女右側胸部後復座，被害少女大驚喝斥「你摸我胸部、你有病是不是？」並與16歲的女性友人大聲喝叱，黃男則故作鎮定，佯裝無事繼續觀看電影，被害少女遂在友人陪同下離開座位至廳外向電影院工作人員反應並報警處理。

黃男則利用被害少女等人前往求助報警期間，前往尋找其稍早已先自行進入廳內的妻子，並於黃妻所在位置的座位旁坐下，但仍為據報到場的員警查獲。並將黃翁依涉犯性騷擾罪嫌送辦，並經雄檢起訴。

不過，法院審理時，黃翁辯稱「年邁視茫茫」，當時是為確認左邊座位有沒有人坐，左手不小心碰觸到少女胸部。

但法官認為，黃翁當天是開車到電影，顯見視力沒有問題，且電影院內並非伸手不見五指，而黃翁手碰觸到少女胸部被喝斥後，始終未有一語表示歉意或有其他致歉之舉，與常情相違，益徵被告當時係有意以上開方式碰觸少女之右胸，其上開所辯，實為卸責之詞，要無可取。法官並認為他犯後躲到妻子的座位旁繼續看電影，有意圖待電影結束散場時，混於人潮之中離開現場，提高自己躲避追查之可能性。

法官因此仍依性騷擾罪將黃翁判刑3個月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

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