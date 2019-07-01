暑假大臨檢 侯友宜突擊KTV 民眾驚喊「我要合照」

2019-07-01 00:15

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市「青春專案」提前從6月1日起跑，新北市長侯友宜6月30日晚間也特別前往市警局，由警察局長陳檡文陪同，突擊知名KTV臨檢，包廂內的消費者看到市長親臨，原本嚴肅氣氛也變得歡樂，甚至紛紛要求合照；侯友宜表示，警察局一定要展現鐵腕、全面清查，並表示青少年毒品並不是只有青春專案的課題，而是長久的治安課題，要警政單位全力追緝。

新北市長侯友宜今天晚間也率警察局、教育局、社會局、經發局、消防局、工務局及衛生局等單位，在警察局「暑期保護青少年－青春專案」擴大聯合稽查誓師大會，侯友宜表示，除了青少年施用毒品外，飆車問題也是首當其衝，因機車是最容易發生傷亡交通事故，青少年飆車絕對是重要課題，要請環保局等單位全力配合稽查。

誓師大會結束後，侯友宜原定要離開，突然決定要前往KTV陪同臨檢，讓各單位上緊發條驅車前往KTV集合，侯友宜率領員警進入包廂時，唱歌的民眾又驚又喜，紛紛高喊「我要跟你合照」。

一旁主持的女警問侯友宜是否同意合照？侯友宜理智回應「先讓員警把盤查程序走完」，顯然不想讓臨檢淪為作秀，最後才與民眾合照。

經侯友宜參與3間包廂臨檢後，決定先行離去，讓基層員警能順利臨檢，離去前也不忘小聲叮囑身邊的新北市警局長陳檡文治安注意事項，希望能在青春專案打擊犯罪。

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