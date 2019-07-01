獨家》假冒知名公司與清交大名義騙吃住 8大型飯店受害

2019-07-01 00:05

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕有詐欺前科的男子陳冠儒利用飯店多有事後結帳的措施，連續冒用知名公司或清交大校方人員名義，假裝先打電話向飯店替自己訂房，並說事後將會過去買單，實則自己入住痛快吃喝享受再趁機落跑，總計新竹市共有多達8家知名飯店受害，整個犯案過程有如電影「瞞天過海」的真實版。

檢警調查，有詐欺前科的33歲男子陳冠儒，3月9日早上9點多打電話到新竹市老爺酒店，自稱為中華工程公司陳先生為陳冠儒訂房，公司會處理費用，當天早上11點半入住後，即消費餐點並請酒店叫車、訂票及洗衣等，連同房費共計9萬9521元。期間酒店人員多次催款，陳冠儒均藉詞拖延，直到3月15日早上10點多陳冠儒以換錢為由落跑，酒店才知受騙。

3月18日8點多陳男打電話到竹市暐順麗緻飯店，自稱為黃先生要為主管戴女訂房，公司會買單，陳冠儒到飯店後佯稱是戴女的兒子而入住，飯店人員不疑有他，陸續提供餐點及服務，連同房費共計2萬4023元。3月20日晚間陳男未付款即搭乘計程車落跑。

3月27日陳男打電話到竹市芙洛麗飯店，自稱東哥遊艇公司黃先生為陳冠儒訂房，公司會買單。陳冠儒入住後還消費餐點，連同房費共計1萬3667元，隔天搭計程車落跑。

4月初陳男打電話到竹市煙波大飯店，自稱為清華大學黃先生要為陳冠儒訂房，退房時再付款，陳冠儒4月9日入住消費餐點且請飯店叫車，連同房費共計6805元，事後逃逸無蹤。

4月15日陳男到竹市福泰商務飯店住宿，預定住6天，因未給第一晚房費2999元，住完隔天就落跑。

4月18日下午4點陳男打電話到竹市金世紀飯店，自稱為交大物理系張先生要為陳冠儒訂房，住宿費用由他支付，陳冠儒入住隔天未付房費2300元即離去。

5月24日上午陳男打電話到竹市福華大飯店，自稱為清華大學黃先生要為陳冠儒訂房，預計住到29日，會於28日中午支付房費，陳冠儒未給付房費1萬9千元即落跑。

5月30日前某日陳男打電話到竹市卡爾登飯店，自稱清華大學總務處為陳冠儒訂房，將會去買單，結果陳男未給付房費1萬2350元，事後飯店接獲台北市觀光飯店安全聯防通報，得知陳冠儒先前有惡意跑帳紀錄，始知受騙。

檢方依詐欺取財及詐欺得利等罪嫌起訴陳男。

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