暑假首日跨局處聯合稽查 竹市府：用行動保護青少年

2019-06-30 23:29

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕各級學校7月1日開始放暑假，新竹市政府為確保青少年有暑期安全的活動空間，有效降低被害情事，特規劃今晚擴大舉行跨局處聯合稽查暨保護查察工作，用實際行動保護青少年。

市府秘書長陳章賢晚間10點於警察局大禮堂主持聯合勤教，勤教完畢後率領市府聯合稽查小組，至轄內青少年常聚集場所實施稽查，各局處依業管項目於場所實施指導與告誡，陳章賢也關心在場青少年，提醒暑期應從事正當休閒活動，避免深夜在外逗留。

新竹市政府為強化青少年自我保護意識，於暑假期間規劃辦理各項青少年育樂活動，包含警察局「波麗士盃3對3籃球PK賽」、「風一夏帆船體驗營」、「反毒天使種子培訓營」、稅務局「小小稅務員體驗營」、勞工處「暑假教育成長營」等，市府團隊以實際行動貫徹暑期保護青少年政策，希望家長與孩子能開心、安心放暑假。

陳章賢說，建構安全城市場域、營造優質成長空間、保護青少年免於被害，一直是新竹市政府的施政重點。今年暑期青春專案計有「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」、「擴大犯罪預防宣導」等三大工作主軸，市府團隊將積極落實執行青春專案重點工作，也請家長們鼓勵青少年踴躍參加市府辦理的各項暑期活動，共同擁抱陽光，培養正確人生觀，度過一個平安快樂的暑假。

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