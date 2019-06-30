老公不願陪逛夜市 新女手媽怒謊報失嬰進警局

2019-06-30 13:20

〔記者王捷／台南報導〕花園夜市失嬰案，警方中午將嬰兒從台中帶回，施姓新手媽也跟隨到分局，施女面對鏡頭快步飛奔，不願透露為何要謊報，不過據親友指出，施女多次約林姓丈夫逛夜市，但是林男寧願去按摩，也不願陪施女去夜市，因此施女才謊報失嬰疑似要報復丈夫，將5天大的嬰兒藏在台中網友家，警方表示，不能證實這件事，但是會追究施女的法律責任，也會通知網友說明。

據了解，施女生產產後在新化一間月子中心坐月子，在29日晚間得知丈夫又要去按摩，得知丈夫去的按摩店，偷偷溜出月子中心，搭計程車先到按摩店，詢問熟門熟路的計程車司機，該間按摩店「是抓清的還是抓黑的？」司機透露，當時他告訴施女這間按摩店沒有性交易，因此施女又要求他，開往花園夜市。

當時施女根本沒去吃牛排，是跟台中一名女網友約在夜市見面，將嬰兒交給女網友後，便道夜市管理室要求廣播，之後施女直到回到月子中心，才聯絡家人，孩子遭偷抱走，自己也找不到，讓施女的公公相當緊張，因為孩子是他第一位長孫，得知孩子找回來，但是媳婦謊報一事，施女的公公一夜沒睡，雖然放下心中大石，但不願接受訪問。

警方指出，目前正在調查中，不方便說明，但是會往誣告罪嫌偵辦，另外也會傳喚女網友說明事件經過。

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