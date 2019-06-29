網路無奇不有 「網紋蟒」該怎麼玩！

2019-06-29 06:12

［記者楊政郡／台中報導］台中市許男去年初買進一隻「網紋蟒」，飼養把玩一年後，今年初在臉書社團「新寵物爬蟲市場」展示他的網紋蟒照片，且以8千元求售，網路警察在他東區住處，查扣這隻網紋蟒活體，他供稱不知是保育類動物，許男自承他知道這非原生種，是來自南美洲外來種，了解蟒蛇卻不知是否保育類！也未查明有違常情，依違反野生動物保育法起訴。

起訴書指出，警察巡邏發現許男在今年元月10日，上網路臉書「新寵物爬蟲市場New Pets Market」展示一隻「網紋蟒」照片，而且表明8千元求售，警方發現後將照片送屏科大鑑定，屬於第二類保育類動物。

警方立即前往許男住處，果然查扣一隻「網紋蟒」活體，表明身分給予查扣，並送屏科大野生動物保育中心。

許男供稱是去年元月，也是在網路上買到這隻「網紋蟒」，想要自己玩一玩，但它很會吃、養起來很麻煩，又不敢亂丟，怕嚇到人，只能讓給有興趣的人，他不知道這是保育類動物。

檢察官說許男自承知悉「網紋蟒」不是台灣原生種，是南美洲的外來種，「網紋蟒」在2017年5月農委會公告為保育類野生動物，非經同意不得意圖販售而展示或陳列。許男熟知蛇類，卻對此特殊外來野生動物，未經查證是否為保育類，這種說詞有違常情，違反野生動物保育法明確。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法