想發財想瘋了！假買彩券真偷竊 男子摸走21張彩券被肉搜

2019-06-28 16:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮某家彩券行，被中年男子用100元買1張彩券，分散店家注意力，再乘機把櫃上21張彩券放入口袋，動作之快不到2秒，店家打烊後結算發現短少4200元，原以為算錯帳或找錯錢，今天調閱監視畫面才知被男顧客偷走，把監視畫面P0在臉書社團請網友幫忙指認，很多網友說，偷彩券行徑，財神爺一定不會讓他發財。

草屯鎮市區一家彩券行，是在昨日傍晚遭竊21張「好運輪盤」彩券，每張200元，店家的彩券被偷走了12小時仍不知，但店家昨晚結算當天營業額和彩券販售張數，發現短少4200元，老闆娘以為是自己在找錢或收錢出錯，或是給的張數不對，為自己的出錯懊惱了一夜，夜不成眠。

店家想不一晚想不出為何帳目有問題，因此上午調閱監視錄影畫面，終於發現不是自己出錯，而是有男子佯裝買彩券卻乘機偷走彩券。

店家表示，該男子年約60多歲，頭戴灰色鴨舌帽，先付100元買一張彩，走到櫃台前先買一張彩券付了100元，並把包包豎放在櫃台上，擋住老闾娘部分神線，接著拿櫃台一側的立即型「好運輪盤」彩券，探詢幾種立即型彩券的中獎率、獎金金額，整疊拿下卻快速抽了多張放在包包後方的櫃台上，用同樣手法從另一疊中暗槓多張彩券。

為了轉移老闆娘注意力，再佯裝買一張100元彩券，並付了錢，趁老闆娘走出櫃台並轉身取物之際，將櫃台上分批偷的共21張「好運輪盤」彩券快速地放入褲袋。

店家今天已報警，且把監視畫面拍到的影像截圖放在臉書社團，請網友幫忙搜尋、指認。網友們譴責這種偷竊行徑，也說財神爺絕不會讓這種不法之徒發財。

據了解，「好運輪盤」彩券是立即型彩券，最大獎是200萬元，最小獎的獎金是2000元，台彩官網表示，該種彩券的中獎率27.86%。

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