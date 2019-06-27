暴打懷孕小三 董娘判賠20萬

2019-06-27 23:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕尹姓地產開發董娘懷疑江姓會計師小三與老公偷生子，在養生館停車場巧遇，開車堵住懷孕的江女座車，將她痛毆一頓，遭江女求償100萬元，尹女反控江女行徑囂張，當天撂話老公已不要她，要跟她離婚，她才是小三，她才出手，新竹地院判尹姓董娘應賠償20萬元。

江女指控，尹女在2017年7月開車行經新竹縣竹北市一處養生館側門停車場前，見她走上車準備倒車離去之際，竟逆向行駛而將車擋在車輛後方，她下車理論，卻遭尹女揮拳痛毆，致頭部外傷併腦震盪、臉部鈍挫傷、鼻部鈍挫傷併流鼻血、口部鈍挫傷併牙齦流血等傷害，新竹地院刑事庭依強制與傷害罪，判尹女拘役50天。

江女說自己是執業會計師，遭傷害時已身懷六甲，除身體嚴重受傷外，子宮亦因此不穩定收縮，多次往返醫院就醫及住院安胎，尹女每在公眾場所遇到她，必定惡意攔人、攔車公然叫囂、辱罵，甚至在她帶子女外出也遭尹女當眾滿口穢言辱罵，此次再出手傷害，已嚴重侵害她人身安全，恐懼無所不在，造成身心傷害及嚴重精神壓力，致不思飲食及嚴重失眠，影響日常生活及執行會計師業務至鉅，故求償100萬元。

尹女反控江女勾引老公，非但不避嫌，反而行徑更囂張，公然繼續糾纏老公，當天被她巧遇二人在一起，情急之下才會將車停在江女車後，只是想問為什麼不肯放過她老公，為什麼要如此糾纏？江女竟說老公已不要她，要跟她離婚，她才是小三，她才出手去拉江女。

法官審酌尹女因認老公與江女間有不正常男女關係，致使老公不顧念夫妻育有三名子女，仍提出離婚訴訟，而尹女對江女提出的配偶權侵害損害賠償訴訟，已由新竹地院判江女應賠償30萬元。

法官認為，尹女認為江女在2017年12月7日生育父不詳女兒，在婦產科就診時所填寫緊急聯絡人竟是她老公姓名，顯與二人有逾越正常男女往來的親密互動關係，尹女並非無端臆測江女有破壞她家庭情事。最終判尹女需賠20萬元。

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