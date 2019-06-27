6/27 威力彩連34摃 今彩539頭獎開出3注

2019-06-27 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月27日）開獎的第108000153期今彩539頭獎開出3注，由高雄市大寮區萬丹路537號的「金得益商行」開出1注、高雄市路竹區大社路146號1樓的「大山彩券行」開出1注與台中市大里區永隆里永隆路407號1樓的「中富貴彩券行」開出1注；第108000051期威力彩及第108000153期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000051期威力彩中獎號碼為「02、05、11、17、29、34，第二區：05」，頭獎摃龜、貳獎摃龜；參獎共16注中獎，每注可得15萬元；肆獎共105注中獎，每注可得2萬元；伍獎共545注中獎，每注可得4000元；陸獎共3477注中獎，每注可得800元；柒獎共6937注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬7954注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬6589注中獎，每注可得100元；普獎共8萬4211注中獎，每注可得100元。

第108000051期38樂合彩中獎號碼為「02、05、11、17、29、34」，五合摃龜；四合共6注中獎，每注可得6萬7500元；三合共76注中獎，每注可得5750元；二合共1794注中獎，每注可得750元。

第108000153期雙贏彩中獎號碼為「02、06、07、09、14、15、16、17、18、19、21、22」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共238注中獎，每注可得500元；肆獎共2531注中獎，每注可得100元。

第108000153期今彩539中獎號碼為「02、06、21、27、33」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共171注中獎，每注可得2萬元；參獎共4911注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4975注中獎，每注可得50元。

第108000153期39樂合彩中獎號碼為「02、06、21、27、33」，四合共4注中獎，可得21萬2500元；三合共123注中獎，每注可得1萬1250元；二合共4335注中獎，每注可得1125元。

第108000153期3星彩中獎號碼為「864」，正彩共7注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000153期4星彩中獎號碼為「3935」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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