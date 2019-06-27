Artr吸金9千萬 高院重判負責人6年半

2019-06-27 22:15

〔記者楊國文／台北報導〕知名積木塗鴉親子連鎖餐廳Artr負責人張文亮，被控以高額紅利招攬員工、國、高中同學投資而吸金，但餐廳無預警停業致求償無門；台北地檢署依違反銀行法等罪嫌起訴張文亮，高等法院認定張文亮違法吸金事證明確，今依銀行法等罪判他6年6月徒刑，未扣案的犯罪所得8019萬9991元應返還被害人，或追徵沒收。

知名積木塗鴉親子連鎖餐廳 無預警停業

張文亮於2013年設立「詠語創意國際有限公司」並經營的Artr親子連鎖餐廳，直到2017年時，先後在台北市美術館、基隆海洋科學博物館、新北市汐止區遠雄購物中心、宜蘭傳藝中心、台中麗寶樂園等地設有九家分店。

檢調查出，張文亮因過度擴張，導致營運出現龐大資金缺口，對此，他號召員工前往各處召開說明會，並以高額紅利等理由，邀集國、高中同學，或者員工親人投資餐廳，例如張文亮將親子餐廳按不同地區分店分割成不同投資單位，從20萬至100萬不等，直到Artr在2017年9月無預警停業前，共吸金達9360多萬元。

數十位投資人質疑張文亮是惡生倒閉，對他提告違反銀行法第125條的非法吸金、刑法詐欺等罪，案發後張文亮一度行蹤成謎，檢方差點對他發佈通緝，後來張到案供稱絕非惡性倒閉或詐欺，是因無法支應龐大財務，餐廳才會倒閉，仍遭北檢起訴。

台北地院判張文亮依違反銀行法等罪，判他6年6月徒刑，未扣案的犯罪所得為8725萬2122元，應予沒收，同案被告林姓主廚則依銀行法判刑2年、緩刑3年。張不服判決，上訴高等法院。

高等法院審理後，今依違反銀行法等罪，仍判張6年6月徒刑，經重新計算後，未扣案的犯罪所得應為8019萬9991元，須返還被害人，或追徵、沒收，張文亮未聆判。全案仍可上訴。

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