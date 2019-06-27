涉論文造假遭台大解聘 美女教授抗罰敗訴

2019-06-27 19:59

〔記者溫于德／台北報導〕台大3年前爆發論文造假風波，其中，被各界封為「美女教授」的時任口腔生物科學研究所教授張正琪，事後被降為副教授且遭解聘；張女不服，提告抗罰。台北高等行政法院基於審查結果查無不法，應尊重台大校教評會等單位專業意見，今判張女敗訴，可上訴。

2016年11月爆發台大前生化所教授郭明良研究團隊論文造假，經台大召開教師評審委員會，隔年2月24日，解聘郭明良、張正琪，同時認定共有8人違反學術倫理，分別給予不同程度處置；而張正琪除被解聘外，另有5年不得受理升等申請等處分。

北高行由審判長李玉卿、陪席法官王俊雄、受命法官鍾啟煒組成的合議庭一致認為，站在法院原則上，應採取較低審查密度，除非審查結果有「出於錯誤事實認定或錯誤資訊」、「違反一般公認價值判斷標準」、「違反法定正當程序」、「作成判斷組織成員資格不符規定」、「違反不當連結禁止」、「違反法治國家應遵守原理原則」等情形，否則應尊重醫學院組成的調查小組與校教評會所做出的判斷。

至於台大另決議解聘張正琪且2年內不得聘任為教師部分，同一個合議庭認為，經所、 院、校三級教評會決議，張女確實違反學術倫理，並已嚴重損及教師專業尊嚴、違反為人師表倫理，違反教師法相關規定，台大予以解聘且2年內不得聘任為教師屬適當。

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