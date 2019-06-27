趙建銘父子台開內線交易案 第5度發回更審

2019-06-27 16:40

〔記者張文川／台北報導〕前總統陳水扁的女婿趙建銘、親家趙玉柱，涉入台開股票內線交易案，已纏訟13年，從一審到高院更四審均被判有罪，去年3月更四審將趙家父子等4人均涉證券交易法內線交易罪，判趙建銘3年、趙玉柱2年半，併科罰金5000萬元，沒收犯罪所得475萬元；最高法院今評議後，認為有必要再釐清，第5度發回更審。

最高法院發回更審的理由，包括更四審新增認定重大消息的4個時間點，但未說明理由；趙建銘得知的訊息，是否為重大訊息；趙玉柱與游世一等人是否為共犯；若趙與游等人是共犯，更四審為何未一起計算犯罪所得。

更四審判決中，同案被告、前台開董事長蘇德建判2年、緩刑5年，支付公庫500萬元；寬頻房訊總經理游世一判刑2年，併科罰金6000萬元。

趙建銘被控從2005年起，2度到北市三井日本料理餐廳，與時任台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一餐宴，席間蘇德建透露許多台開利多的內線消息，趙建銘回家後轉告父親趙玉柱，父子兩人利用趙建銘母親簡水綿帳戶，大量買進台開股票，檢察官依內線交易等罪嫌，將趙建銘等人起訴。

本案纏訟13年仍未定讞，歷審法官都判趙建銘父子有罪。一審趙建銘被判刑6年，併科罰金3000萬；二審、更一審及更二審，皆判7年；更三審判趙建銘4年、趙玉柱被判4年8月、併科罰金2500萬元；更四審因適用速審法，改判趙建銘3年、趙玉柱2年6月，併科罰金5000萬元。

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