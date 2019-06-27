老公吵離婚、小三約洗澡 人妻怒求償

2019-06-27 13:40

［記者楊政郡／台中報導］「阿美」（化名）的老公一直吵要離婚，還大膽找小三「瑩瑩」（化名）來三方對質，小三還約她老公「改天一起洗澡」、「我怕洗完你會害羞」等曖昧簡訊，小三還與老公一起出遊日本，「阿美」請求賠償50萬元，法官判兩人需連帶賠償「阿美」15萬元定讞。

台中地院判決書指出，「阿美」指控老公與小三「瑩瑩」，從2018年元月起在小三租屋處發生性行為6次，同年4月老公就吵著要離婚，同月還約她3人一起對質，當場承認2人有姦情，「瑩瑩」還在社群軟體上毫無避諱，與老公談情說愛，還邀「改天一起洗澡」、「我怕洗完你會害羞」等，還一起出遊日本，破壞她完整家庭，請求賠償50萬元。

老公說雖然「阿美」有拿出上述通訊軟體之對話內容擷取頁面，及他與「瑩瑩」對話，但這些都是審判外的陳述，還是沒有直接證據，他們也否認有多次性行為。

老公供稱錄音說到性交行為，或是簡訊中的對話都是在演戲、玩笑之語，他的目的是為了讓「阿美」對婚姻死心，才故意這樣演的。「瑩瑩」也辯稱，他們兩人去日本旅遊，兩人沒有共宿一房，是為了幫他圓謊，一起演戲等。

但合議庭法官認為被告兩人已有超越一般正常社交行為、親密往來關係，已達侵害「阿美」配偶權益，對婚姻共同生活，應享有圓滿安全及幸福，已屬情節重大，審酌雙方財力，判決兩人應賠償「阿美」被害人15萬元。

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