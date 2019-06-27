彰化警員「投資」泰式按摩店 被爆壓榨外配企圖奪店

2019-06-27 13:32

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化傳出和美警分局大霞派出所劉姓警員違法「投資」泰式按摩店，縣議員賴清美今天驚爆，「投資」手法就是壓榨離婚外籍配偶，來取得按摩店的經營權！

賴清美表示，她曾受理過離婚外配小芬（化名）的陳情案，小芬因為台灣謀職不易，就開起按摩店，找來自同鄉的女子來當員工，沒想到，好不容易才剛裝潢好，營運也才上軌道，就出現有人來嗆聲。

賴清美說，讓小芬傻眼的是，來嗆聲的人也正是來自同鄉的外配小如（化名），直接點名按摩店沒有合法，消防安檢也不合格等等，雙方約到快炒店談話，小如就擺明自己有靠山，這個靠山就是員警，最不可思議的是，劉員真的就坐在快炒店內。

賴清美強調，小芬爆料說，劉員讓外配對決嗆聲，最大目的就是希望按摩店做不下去，在不堪賠損下，只好廉價頂懹，再由另一群人以便宜成本來接手經營。

賴清美去年接獲這起陳情案件後，曾主動告知當時的分局長，當時的分局長允諾會處理，她才想說給對方一個機會，取消在議事堂上質詢的打算，也因為她受理陳情案，小芬才沒有被同鄉小如「頂」走按摩店。

不過，賴清美在得知和美警分局爆發員警違法「投資」按摩店被調查後，感嘆自己已經給過機會，但劉員就是不知悔改，只能說夜路走多了，紙終究包不住火！

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法