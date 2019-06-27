凌虐獄友潑尿、呼巴掌致死 性侵犯傷害罪輕判定讞

2019-06-27 12:04

〔記者張文川／台北報導〕在台北監獄服刑的性侵害罪受刑人劉兆弘，6年前在獄中長期毆打凌虐同舍李姓受刑人，對李潑尿、呼巴掌、原子筆刺身體，李男傷重不治，一、二審均以傷害致死罪重判劉男7年8月，但高院更一審認定李男死因是因血壓問題而病死，無從證明與劉男施虐有因果關係，去年9月改依普通傷害罪，輕判1年2月徒刑；最高法院今駁回上訴定讞。

死者李男家屬訴請國家賠償，最高法院前年認同二審判決，認定台北監獄漠視劉男有傷害獄友等20次違紀紀錄，還違反法務部規定，將暴力犯劉男和李男配房同住，且未察覺劉男的長期施虐行為，管理、戒護有重大過失，判應國賠295萬元確定。

判決指出，劉兆弘身高185公分，體格壯碩，因觸犯強制性交、毒品等罪，被判刑12年10月確定，2009年2月到台北監獄入獄服刑，他因左膝韌帶感染斷裂，2013年4月進入病舍療養，與觸犯侵占罪被判入獄1年2月的李男住在同舍房。

李男患有擴張性心肌病變，劉男認為他衛生習慣無法配合他的要求，又不滿李男一再回嘴，多次趁管理員不注意，對他百般欺凌，辱罵、朝他小便、潑尿，不讓他睡覺，還動輒打巴掌，或以拳頭、腳踢痛毆，又用原子筆刺他頭、臉、胸部乳頭附近、大腿等，造成全身20多處大小傷勢。

李男一再隱忍，同月13日凌晨因高血壓性顱內出血送醫，3天後死亡，獄方發現他全身傷痕，追查才知是劉兆弘長期施虐，報警桃園地檢署偵辦，依傷害致死罪嫌起訴。

一、二審均依傷害致死罪，判劉男7年8月。但最高法院認為應查明李男是否為「病死」，死因是否與傷勢有關聯，發回高院更審。

高院更一審認定，李男原本就有血壓問題，無法證明李男是因劉男凌虐而導致病情惡化，死者的血壓性顱內出血與受虐難以證明有關聯，去年9月改依傷害罪判刑1年2月。最高法院今駁回上訴確定。

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