天使之眼維護治安 建商捐款攜手守護家園

2019-06-27 08:17

〔記者王涵平／台南報導〕南市警局推動「天使之眼守護家園計畫」，5家建商捐資助裝設路口監視器，台南市長黃偉哲在治安會報頒發感謝狀，呼籲警民攜手協助維護治安。

「天使之眼守護家園」計畫，主要是號召社區居民參與，有意願參與的愛心天使捐贈款項設置社區路口監錄系統，由市警局依相關法令設置管理，皇龍建設公司、堡聖建設公司、富立建設公司、臺邦首府建設公司及北基國際開發公司等5家，共捐贈342萬元，市警局規劃設置於安南區九份子3處社區重要路口，建置具車辨功能監視器，納入市警局治安監視錄影系統管理。

警方表示，治安監視錄影系統目前大部分建置於重要路口，對於社區路口較為不足，現有社區監錄系統主要為民間自建監錄系統，基於自我需要僅攝錄自宅周邊，未攝錄路口，致員警偵辦刑案調閱監錄系統時，常遇到斷點。

天使之眼計畫以南市重要路口監錄系統為骨幹，社區監錄系統為血肉，兩者相輔相成，綿密治安監視網、提高刑案破案率，希望有更多天使加入。

此外，治安會報也表揚5月份成功攔阻詐騙案的超商、金融機構人員，總計阻詐549萬餘元。包括玉山銀行、京城銀行、中國信託、第一銀行、臺灣新光銀行、官田區農會、中華郵政及統一超商、OK超商、萊爾富、全家超商、家樂福便利購超商等行員業者共59人，市長頒發獎座及獎金，更親自撰寫感謝信函至總行高層表示謝意。

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