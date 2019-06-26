老警員腦中風自願退休 分局長慰問致意

2019-06-26 20:26

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄湖內警分局警備隊員戴明德腦幹出血中風，經1年多長期病假休養，病況雖趨穩定，但生活尚無法自理，自願辦理退休，分局長王世芳前往慰問致意。

戴明德今年甫滿50歲，一生都在警界服務，前年休假期間突然發生腦幹出血中風，經1年多病假休養，健康狀況已趨穩定，但生活尚無法自理，需仰賴家人照護，因此在6月25日自願退休。

王世芳偕同分局同僚前往戴家慰問，同時代表頒發退休審定函、感謝狀及禮券給戴員，感謝他對警界的付出與貢獻，並祝福他早日康復，退休生活平安喜樂。

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