6/26 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2019-06-26 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月26日）開獎的第108000152期雙贏彩、第108000152期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000152期雙贏彩中獎號碼為「04、06、08、09、10、11、12、14、16、17、18、21」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共288注中獎，每注可得500元；肆獎共3344注中獎，每注可得100元。

第108000152期今彩539中獎號碼為「01、24、25、27、36」，頭獎摃龜；貳獎共121注中獎，每注可得2萬元；參獎共4847注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6641注中獎，每注可得50元。

第108000152期39樂合彩中獎號碼為「01、24、25、27、36」，四合摃龜，每注可得21萬2500元；三合共122注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3964注中獎，每注可得1125元。

第108000152期3星彩中獎號碼為「496」，正彩共13注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000152期4星彩中獎號碼為「0318」，正彩24注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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