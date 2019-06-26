阻詐有效！彰化30名員警單月阻詐560餘萬元

2019-06-26 12:01

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙集團快沒頭路了！在詐騙集團行徑囂張猖獗之際，彰化縣警局30名員警今年4月分別攔阻共560餘萬元匯入詐騙集團帳戶，其中溪湖分局溪湖派出所員警林聖智、顏鴻光及郭義謙3人更攔阻單筆161萬多元詐騙款項，堪稱大功一件，局長方仰寧今天公開表揚這30名員警，嘉許所屬反應機警處理快速，及時挽救受害人的畢生積蓄。

今天接受表揚攔阻詐騙有功的員警，包括有彰化分局中華路派出所長黃登貴等30名男女員警，這30人皆於今年4月的勤務中發現，或接獲通報即時趕赴現場，成功攔阻民眾險遭詐騙款項共560萬9489元。

今天表揚員警攔阻詐騙案件中，攔阻金額最高為161萬8630元，該案發生於今年4月11日，溪湖分局溪湖派出所警員林聖智、顏鴻光及郭義謙於當晚7時許執行巡邏勤務，巡簽至溪湖郵局時，發現胡姓女子一邊講電話，一邊操作郵局提款機，3名員警直覺可疑，遂上前盤查，詢問後發現胡姓女子稱接獲歹徒自稱網路購物平台服務人員電話，表示其於該網站所下訂單因系統錯誤，遭設定重複訂購商品，歹徒要求胡女前往提款機前，聽從指示操作設定轉帳。

林員等人當下立即研判，胡女遭詐騙集團歹徒以「拍賣（購物）詐財」之手法詐取財物，3名員警並向其說明該詐騙手法相關案例後，胡女才恍然大悟，成功攔阻胡女畢生積蓄未遭歹徒詐騙得手。

方仰寧提醒社會大眾，ATM只能「提款」跟「匯款」，不具有解除設定或身分驗證等功能，若接獲歹徒告知購物訂單出錯或因工作人員誤設分期付款，需操作ATM解除就是詐騙，若遇到相關情形，可先向警方報案或撥打165反詐騙諮詢專線查證，以保障財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法