MIB星際戰警雷射槍現身警察局？原來是...

2019-06-25 18:49

〔記者湯世名／彰化報導〕無人機日益氾濫，警政署研擬反制對策，去年發放各縣市警局「無人機阻斷器」（干擾槍），彰化縣警局最近添購兩架無人機，以干擾槍來針對無人機發出電磁波干擾，使其返航或降落地面來訓練，也是干擾槍首度曝光，由於體積龐大且槍身長達1公尺，觀者都驚呼像極了電影《MIB星際戰警》主角所用的雷射槍，十足吸睛。

彰化縣警局刑警大隊指出，警署去年發放干擾槍給各縣市警局，每支市價約20萬元，發放至今鮮少對外曝光，其用途是針對日益氾濫的無人機，在群眾聚集的場合中，有民眾因遙控無人機升空，干擾警方勤務，或警方辦案現場有民眾遙控無人機升空，影響攻堅時的安全，警方就會出動干擾槍，發射電磁干擾波，干擾無人機的電子系統，使其導航系統失靈而返航或降落到地面，並不會突然墜機傷害到地面人員。

彰化縣警局最近添購2架無人機，今天由廠商指導刑警大隊科技偵查隊員警操作，並出動干擾槍上陣，由員警持干擾槍對著已升空的無人機發射電磁干擾波，無人機果真瞬間定格，旋即緩緩降落地面，訓練相當成功。

由於干擾槍外型體積龐大，槍身長度又長達1公尺，員警操作時，吸引不少警察人員及洽公民眾目光，有民眾驚呼說：「這支槍超帥氣，像極了電影MIB星際戰警主角所用的雷射槍」，操作的員警說，干擾槍看似體積龐大，但本身並不重，操作方便，發配到彰化警局以來，曾有幾次攜帶這支干擾槍出勤，但最後都未實際上陣。

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