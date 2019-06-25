母傳LINE「要好好照顧自己」回撥卻失聯 女兒急報案尋人

2019-06-25 18:01

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投分局關渡派出所6月初接獲一通報，一名女學生指出母親傳LINE給妹妹「我離開後，要好好照顧自己」的訊息，擔心媽媽有輕生念頭，好在警方立即協助搜尋，終於聯繫上母親，並不斷安撫其情緒，終避免憾事發生。

據《ETtoday》報導，該名陳姓女學生表示，父母離異後，妹妹與媽媽同住，但妹妹卻在月初收到母親LINE傳說「我離開後，要好好照顧自己」的訊息。

妹妹回撥母親手機也都無法接通，擔心40歲的沈母有輕生念頭，與姐姐趕緊向關渡派出所員警求救，警方隨即展開調查，過程中不斷撥打沈母手機，後來終於取得聯繫。

警員以「拖」字訣安撫沈母情緒，另一邊透過手機定位，通知轄區員警協尋人在新北市樹林區的沈母。

最後員警總算趕到現場確認沈母安全無虞，兩個女兒也相當感謝警方的協助幫忙，避免一場憾事發生。

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