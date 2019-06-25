留言罵李婉鈺 「假鬼假怪」 算公然侮辱判罰

2019-06-25 15:47

〔記者王定傳／新北報導〕王姓男子於2016年間跑到前新北市議員李婉鈺的臉書專頁留言：「妳李婉鈺三個字代表什麼？維基百科都查得到啊！笑死人了，假鬼假怪」法院簡易判決依公然侮辱罪判他罰金3千元，王不服提出上訴，新北地院合議庭認為，「笑死人了，假鬼假怪」有貽笑大方、虛假不實之意，有貶低李婉鈺人格、名譽之意，駁回上訴確定。

本案發生於2016年5月31日，王男留言後，被李婉鈺議員辦公室執行長發現，轉告李婉鈺後提告，簡易判決依公然侮辱罪，判處罰金3千元；王男不服提上訴辯稱，維基百科記載李婉鈺對國家建設、商業發展貢獻良多，何以認為他貶損、辱罵？何以認為對李婉鈺構成精神及心裡難堪不快？

新北地院合議庭認為，「妳李婉鈺三個字代表什麼？維基百科都查得到啊！」尚屬中性陳述，不過，「笑死人了，假鬼假怪」則有貽笑大方、虛假不實之意，顯有貶低所形容對象，已有貶低李婉鈺人格、名譽之意。

合議庭還認為，任何人均可修改維基百科內容，且裡面除記載李婉鈺的政黨、專業等內容外，還有爭議事項（債務糾紛、酒店事件等）等，未必都是正面評價，王男留言中未顯示所指究竟是維基百科中哪一個內容，空言辯稱是「貢獻」，自屬無據。

合議庭判定，王男主觀上留言確有貶低李婉鈺人格、名譽之意，若他僅欲評論或發表意見，當將其欲評論內容具體敘述，以供閱覽者評斷是非，而非僅以本案留言此等空泛文字為之，本案留言僅是王男表示個人貶抑他人人格的言語，與言論自由無關，駁回上訴確定。

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