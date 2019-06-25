通緝犯駕車衝撞警車 辯：以為是仇家來尋仇

2019-06-25 14:40

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子前年9月開車載著3名友人，由於車上都是通緝犯，警方早已鎖定上前圍捕並大喊「警察、下車」，不料，陳男竟以前進及倒車方式，衝撞偵防車，他事後辯稱以為仇家尋仇，新北地院不採信依妨害公務罪，判他5個月徒刑，可上訴。

本案發生於2017年9月15日下午3時許，陳南開車載著朋友停靠在新北市樹林區馬路旁時，因車上都是通緝犯，警方早已派人跟監，最後決定持槍及警棍上前圍捕，大喊：「警察、下車」。

不料，陳男因自己及3名朋友都是通緝犯，為了避免遭逮，以前進及倒車方式，衝撞警車及民眾的汽車；他事後落網後辯稱：「我不知道他們是警察，他們都沒有表明身分，我也看不出是警察的樣子，我以為是仇家來尋仇，才會一時情急開車撞到」。

合議庭依員警證詞等證據判斷，員警近距離包圍汽車時有大聲呼喊「警察、下車」，亦有拍打車窗舉動，已有表明身分，陳男仍反鎖車門，拒絕下車，且車窗過黑，警察無法辨別車內狀況，有相當危險性，難以期待警察仍能告知事由，何況陳男亦沒搖下車窗，或下車要求警察表明事由，判定警察當時是合法執行公務。

合議庭認為，陳男抗拒警察逮捕，竟開車衝撞偵防車，挑戰國家公權力，無視國家法治，對公務員依法執行職務威信、尊嚴，造成相當程度負面影響，審酌他有與員警達成調解，依約捐款1萬，因此判刑5月。

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