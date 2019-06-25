幸好槍法不準！ 男子持槍尋仇開錯人 子彈擦傷車身

2019-06-25 10:19

〔記者吳昇儒／新北報導〕台北市一名林姓男子不滿年初時與李姓男子發生糾紛，昨晚帶著左輪手槍埋伏在李男位於汐止區的住處，伺機開槍尋仇。林男見目標車輛駛進地下停車場，立刻跑向車道，連開5槍，殊不知車內駕駛是李男妻子，而非仇家。所幸下坡時車速較快，子彈只擦過車身，未造成人員傷亡。林男開槍後，自行警局投案，全案將朝殺人未遂等罪偵辦。

附近店家的監視器，清楚拍下24歲林男自行坐在機車上，一見到白色BMW轎車準備駛進停車場時，立刻到前方的機車前置物櫃中，拿了一樣疑似槍枝的東西，接著就跑向車道，從車子側邊開槍，打到左輪子彈只剩1發，未查看目標狀況，就逃離現場，直接騎車到警局投案並交出槍枝。

李男妻子聽見槍聲，不知道發生甚麼事，先將車停妥；附近民眾聽到槍聲，立刻報警，警方交叉比對之後，確認是投案的林男犯下的案件。

據悉，林男自稱因與李姓男子在年初時糾紛，因此懷恨在心，碰巧有一名友人寄槍，才決定埋伏開槍洩憤；但不知道如何找到李男，便透過他的網路社群資料找到一輛白色BMW轎車，誤以為是李男平日駕駛的車輛，鎖定目標後，昨晚8時許，才帶著槍前往尋仇，卻不知道該輛轎車均是李男妻子代步用，案發當時李男也未在車上。

汐止警方將持續追查林男持有的槍枝來源，並調查雙方引起糾紛的原因，目前已通知李男到偵查隊說明，協助釐清案情。

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