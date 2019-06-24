三重警破槍枝改造工廠 查獲罕見「麥克筆炸彈」

2019-06-24 11:42

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重警分局日前執行「全國同步掃黑行動」，鎖定一處地下兵工廠，前日凌晨見時機成熟，持搜索票前往台北市一處民宅查緝，當場逮捕22歲顧男，並查扣大批槍械、改造工具，甚至有罕見的「名片型手槍」、「白板筆炸彈」等，讓警員驚呼：「根本行動軍火庫！」

三重分局表示，日前偵辦一起殺人未遂案時意外得知有一犯罪集團橫行雙北市，專門販賣改造槍枝給予不法份子，藉此賺取暴利，警方派員在其藏身地點持續蒐證跟監。

警方表示，22日凌晨，警方見時機成熟，會同多個單位持搜索票上門查緝，當場逮捕正在改槍的顧男，並在屋內搜出改造手槍、名片槍、打火機造型手槍以及多種土製炸彈以及各種改造工具、零件，甚至是毒品，罪證確鑿。

另警方在搜索過程中更驚人發現，顧男竟將一般的白板筆改裝成彈簧炸彈，只要按下筆蓋後鬆開約3秒，即會自動引爆，警方發現後絲毫不敢大意，隨即通報刑事局防爆小組將「麥克筆炸彈」帶回化驗。

偵訊時顧男坦承犯行，供稱已經從事改槍多年，且專門將改造槍枝販賣給不法幫派份子，從中賺取暴利，警訊後依違反槍砲彈藥及毒品危害防制條例將他移送法辦。

三重分局表示，警方將持續針對各幫派堂口，凡槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所加強掃蕩，並鎖定重點危害幫派首惡聚焦打擊，不讓幫派滋擾社會秩序，以壓制幫派暴力氣焰，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦。

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