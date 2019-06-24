有如神助！ 宮廟前帶走弱智女性侵 繞路7公里仍就逮

2019-06-24 00:06

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕神明也不會放過惡狼的！彭姓男子在新竹香火鼎盛的東寧宮前，載走中度智障的弱女小美（化名），到7公里遠的竹科外市郊工地性侵，事後以機車載回途中，被認識小美的民眾當街目睹異狀，拍照LINE給小美家人，檢警據報火速擒狼到案，彭男萬萬沒想到他故意繞遠路做壞事，卻依然逃不過制裁，辦案人員也認為本案能迅速偵破實有如神助！

檢警調查，彭男先前在新竹市東門街東寧宮附近活動時看過小美，並從言談中顯然可知悉小美為身心障礙人士，竟心生歹念，於3月17上午10點多，騎機車前往東寧宮前，騎了大約7公里路程，將小美載往新竹市金山街一帶四下無人的不詳工地內，強行脫去小美衣褲，壓制於地面，不顧小美推拒叫喊，以手指及陰莖插入陰道抽動，性侵得逞。事後彭男再騎機車將小美載返東寧宮，任由小美離去。

沒想到彭男在騎機車搭載小美返回途中，被小美胞妹的友人發覺有異，心想小美怎麼可能被一個陌生人載，而且臉色蒼白，當場拍照存證後，馬上LINE給小美家人，母親立即向新竹地檢署報案，並由檢方指揮新竹市警方根據照片的車號，循線查獲彭男。

彭男原本就是怕醜事被人認出，所以才騎機車載中度智障的小美，大老遠騎了7公里的車，將小美載到竹科外市郊的一處無人工地性侵，沒想到回程就被認識小美的人活逮，只得自白犯罪。

彭男坦承有違背小美意願，對其強制性交，卻辯稱當時是用手指插入陰道內，沒有用生殖器插入，因為他有疝氣，無法勃起。

醫院驗傷證明，小美陰部陰唇破損、右頸有吻痕，且均為新傷。因此檢方依對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人所犯之加重強制性交罪嫌，將彭男提起公訴。

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