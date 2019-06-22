台灣首例！中國遊客酒駕肇事遭移送 裁罰7萬才准離境

2019-06-22 23:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕酒駕在台灣已經是全民公敵，更是警方臨檢稽查主要任務，一名廖姓中國觀光客15日凌晨，在墾丁酒後騎機車返回民宿，因不勝酒力撞翻路旁4部機車，警方據報到場，發現廖男酒測值高達0.72，依公共危險移送法辦，廖姓中國客最後找來友人籌措7萬元交保才得以離境返回中國，同行友人氣得大罵「叫你用走的就不聽！」

這名廖姓中客在返回中國後，22日特地打電話回墾丁派出所，針對酒駕當天對員警態度不佳道歉，也強調自己再不敢酒後駕駛，恆春員警們都樂意接受道歉，並邀請他再到台灣旅遊，提醒絕對不要酒後駕車、騎車。

這起事件發生在15日凌晨1時左右，來自中國福建的31歲廖姓男子，與4名同行友人在墾丁逛街，半小時內陸續喝下高粱、深水炸彈等調酒，本打算徒步走回幾百公尺外的民宿，廖男卻不聽友人勸阻，堅持要騎機車，果然在一百公尺外的大灣路，就失控撞上路旁停放的機車及電動車。

恆春警方據報到場後，醉醺醺的廖姓男子還分不清東南西北，酒測值高達0.72，隔天酒醒後發現犯上台灣的「公共危險罪」，必須移送屏東地檢署才知道事情大條，除了花近2萬元與遭撞壞車輛車主和解後，還在友人集資幫忙下，湊足9萬台幣才得以交保出境，連友人都搖頭虧他「乾脆去關好了」。

恆春警方表示，民眾到訪恆春半島旅遊容易放鬆喝點小酒，酒後除利用大眾運輸工具，同行之人也應指定一位飲酒者為駕駛，出遊應避免切勿喝酒開車及超速、疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強交通違規行為取締，使到恆春半島旅遊的遊客能歡度愉快假期。

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