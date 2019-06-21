驚！女大生宿舍內產子 醫院阿桑清垃圾桶發現嬰屍

2019-06-21 20:51

〔記者王捷／台南報導〕女大生阿光（化名）到南部大學讀書，與男友交往後發現懷孕，卻不敢讓家人知道，20日晚間在宿舍內產子，讓室友嚇壞，但是阿光趁著友人陪她就醫時，疑似偷偷將嬰兒丟進垃圾桶，醫師內診後發現阿光的情況是剛生產完的情況，在質疑之際院方清理垃圾桶阿桑傳來驚人消息，在垃圾桶發現死屍，警方獲報後報請檢方指揮，將另外安排時間解剖了解死因並進行偵辦。

根友人指出，19歲的阿光到南部來讀大學，跟同校男友交往大約1年，但是大約6、7個月前，阿光發現月經沒來驗孕之後還發現懷孕，急著向男友求救，男友告知她應該生下來，但是對於未來沒有規劃，加上阿光家管嚴格，也不敢跟家人說，一直拖到20晚間突然在廁所產子，讓室友嚇壞了。

當時室友陪著阿光衝到東區的醫院，她暗中把女嬰屍裝進塑膠袋，佯稱是隨身物品，抵達醫院急診室後，趁等待時把塑膠袋丟到候診區垃圾桶。

阿光當時告訴醫師，是經痛大量出血，但醫師內診後發現，懷疑是生產後的大出血，驗孕也呈陽性反應，但令人納悶的是，以腹部超音波掃描，就是「找不到胎盤」，一度以為是子宮外孕，立刻將她轉診到大型教學醫院。

不過這時醫院掃地的阿桑卻在垃圾桶內發現嬰兒被包在塑膠袋內，丟進垃圾桶，而且已經沒有生命跡象，讓醫師懷疑阿光丟棄女嬰，立即通報警方，警方只坦承有此事，但是因為偵查不公開，不方便說明，目前已經報請檢方相驗，將擇日解剖並進行偵辦。

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