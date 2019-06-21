專審1億元以上案件 智財與商業法院合併10大重點

2019-06-21 21:48

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院院會21日通過商業事件審理法、智慧財產與商業法院組織法，確認智財法院與商業法院合併為「智慧財產與商業法院」，承審1億元以上的案件，採二級二審，迅速解決重大商業民事案件，近日送立法院，預計下一個會期審議。

司法院指出，重大商業紛爭不僅影響公司股東或債權人權益，如未即時處理，更可能波及投資大眾市場和整體經商環境，降低我國經濟競爭力，所以1億元以上的商業紛爭應交由專責法院依特別程序審理，以收迅速、妥適、專業處理之效。

司法院表示，日前研修完成的商業事件審理法草案，分為「總則」、「商業調解程序」、「商業訴訟及保全程序」、「商業非訟程序」、「上訴、抗告及再審程序」、「罰則」及「附則」共7章，合計81條條文，因與智財法院合併，一併把智慧財產法院組織法修正為智慧財產與商業法院組織法，並配合訂定商業專業法官改任、遴選資格，設置商業調查官，調整智慧財產及商業法院的員額上限。

司法院解釋，修正案共有10個重點，分別為：

一、設置專業法院：商業法院為高等法院層級，採二級二審制，遴選受專業訓練之法官擔任，並應以三人合議審理之，以迅速、妥適、專業處理重大民事商業事件。

二、適用本法之事件：將訴訟標的或價額在新臺幣1億元以上或涉及公開發行股票公司，而影響交易市場秩序及投資人權益甚鉅的重大商業訴訟及非訟事件，納入商業事件範圍。包括公司負責人因執行職務，與公司所生民事上權利義務爭議；因違反證券交易法、期貨交易法等所生民事訴訟；股東權利行使或公司股東會或董事會決議效力之爭議事件等。

三、律師強制代理：當事人等應委任律師或具有律師資格之人為程序代理人，代為程序行為，以提升審判效能，並保護當事人等於訴訟或非訟程序上之權益。

四、商業調解程序：

1.商業法院得經政府機關或團體推薦，遴聘對商業事件具有專門學識經驗之人為商業調解委員。

2.商業調解程序不公開，且原則上應於商業調解委員選任後六十日內終結之。

3.為促進調解之成立，明定當事人、法定代理人及程序代理人於調解期日均應親自到場。

五、科技之運用：當事人等應以線上系統傳送書狀，法院認為適當時，得依聲請或依職權使用聲音及影像傳送科技設備進行審理，以便利當事人等應訴。

六、當事人查詢制度：當事人為準備其主張或舉證，得列舉必要事項向他造查詢或請求說明，以評估訴訟策略，加速程序之進行。

七、引進專家證人：當事人得聲明專家證人提供專業意見，並得進一步對他造專家證人提出詢問，或由法院通知其到場陳述意見，以強化事實審之專業性。

八、秘密保持命令：於程序中提出之文書、勘驗物或鑑定所需資料，如涉及營業秘密，持有人得聲請法院發秘密保持命令，以兼顧真實之發現及營業秘密之保持。

九、證據保全與保全程序：商業事件之證據保全與保全程序因常需高度商業知識判斷，原則上應由商業法院管轄。另如定暫時狀態處分裁定因自始不當、未起訴、聲請人聲請或受本案敗訴判決確定而撤銷者，聲請人應賠償相對人因處分所受之損害，避免聲請人濫用保全制度。

十、商業非訟程序：針對商業非訟程序，法院為裁定前，應使聲請人與相對人有陳述意見之機會，必要時得訊問其他利害關係人之意見，以強化非訟關係人之程序保障。

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