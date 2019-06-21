貿易公司老闆偷吃連生3子 老婆怒求償2億8千萬

2019-06-21 13:24

〔記者陳慰慈／新北報導〕經營貿易公司的鄒姓老闆婚後膝下無子，與康姓女子外遇連生3子，其中2個還是對龍鳳胎，前年鄒妻申請戶籍謄本時，發現竟多了3個小孩，才驚知丈夫不忠，還以她不孕為由將偷吃行為正當化，怒告兩人通姦，鄒男、康女各被判刑5月、可易科罰金15萬元確定，鄒妻再提民事訴訟，求償侵害繼承權、精神慰撫金等2億8792萬元，另要求每月支付20萬元醫療費，新北地院今僅判鄒男、康女須賠償鄒妻精神慰撫金200萬元，可上訴。

判決指出，鄒男與妻子結婚多年仍未生兒育女，後因工作關係認識康女，兩人2010年9月、2014年2月在飯店發生性行為，一共生下3子，其中一對是龍鳳胎，2016年3月鄒男認領與康女所生2男1女，鄒妻2016年10月申請全戶戶籍謄本，才發現老公出軌還有3名私生子，氣得怒告通姦。刑事部分，鄒男、康女各被判處徒刑5月，得易科罰金15萬元確定。

鄒妻另提民事求償，主張前段婚姻曾生下一名女兒，並非如老公所言不孕，老公迄今每天都會到康女家中，對罹患乳癌的她置之不理，害她乳癌復發，每月得增加20萬元醫療費，而康女所生的3名非婚生子女，侵害她繼承老公的財產權，以老公公司資本額1200萬美元計算，她被侵害2億7792萬元，另求償1000萬元精神慰撫金共2億8792萬元，另要求每月支付20萬元醫療費。

鄒男則說，現今仍與妻子同住，每月給她8萬元生活費，未疏於對她的照顧，與妻未有子女，所以心中有遺憾，加上3子女年紀尚小，才會去康女家探視，以盡父親撫養之責，但否認每天去康女家，表示與妻曾對賠償金額達成共識，但妻卻臨時反悔而未調解成立，繼承權部分尚未發生，並無侵害問題，訴請駁回。

法官認為，鄒妻未對每月20萬醫療費部分做出舉證，加上鄒男仍健在，因此侵害繼承權與醫療費均予以駁回，而精神慰撫金1千萬元求償過高，今判鄒男、康女須賠償鄒妻200萬元。

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