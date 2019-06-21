喝7次花酒驗收放水 公路總局工程師獲判緩刑原因是...

2019-06-21 12:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕交通部公路總局第一區養護工程處中和段工務段林姓工程師，2014間接受工程包商「永森」、「茂億」營造陳姓負責人與賴姓工地主任7次喝花酒招待，換取洩漏2600萬標案內容，並協助驗收放水，林男偵查中就認罪，並繳回喝花酒的3萬5483元，新北地院考量廠商並無偷工減料及溢領工程費，加上陳男無前科，因此今依貪污罪判林男有期徒刑2年、緩刑5年，另得支付國庫50萬元並接受10小時法治教育課程，可上訴。

判決指出，「中和段台九線、台九甲線山區公路設施及路面改善工程」工程底價2600萬元，2014年9月決定以最低價決標辦理，茂億营造陳姓負責人為求能順利得標，指示賴姓工地主任陪同林男到酒店飲酒作樂，或林男前往消費簽帳後，再由公司買單，而林男則在酒店將工程招標資訊及報價單交給陳男，由陳男自行估算施作成本，最後陳男順利以2550萬元拿下標案。

為答謝林男，陳男再度招待林至酒店宴飲，並要求驗收通融，2015年1月，林男發現工程自行車防墜護欄未依約進行深咖啡色烤漆，竟未要求永森改善，反直接叫永森下包商以噴漆取代烤漆，企圖魚目混珠，永森延遲完工也未罰款，反偽造不實竣工日護航。

法官認為林男因一時失慮迷失聲色場所，才犯下此錯，考量工程並無偷工減料及溢領工程款情事，加上林男坦承犯行並繳回3萬5843元不法所得，符合減刑條件，且父母皆年邁生病，須由他負責家中經濟，因此予以緩刑宣告。

而陳男則被依交付行賄罪判刑10月、緩刑5年，另得支付國庫100萬元；賴男徒刑6月、緩刑5年，得上繳國庫10萬元。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法