狠殺直播主前女友 男堅稱非殺人：若判死不反抗

2019-06-20 20:37

〔記者楊國文／台北報導〕「17直播」女直播主邱喬琪情殺命案，凶手廖晏霆涉不滿邱女想分手，竟狠刺5刀殺害她，一審審理時，廖男在最後庭訊向死者父母磕頭道歉，被依殺人罪判刑15年；高等法院今天下午開庭，廖男辯稱是傷害致死，非殺人、非卸責，「我已清楚交待，想還原真相，若這樣判我死，我不會反抗」，但檢方指廖男有殺人犯意，當庭聲請調取廖被查扣的手機內全部對話紀錄、遭刪除檔案等資料佐證。

高等法院5月23日首度開庭，廖男堅稱當時是作勢自殺想挽回感情，無殺害邱女意圖，遭邱父當庭痛罵「胡說八道」，女兒因廖男有暴力等行為，而和他分手，案發前，廖就嗆聲要殺女兒和另兩名閨密，完全是預謀殺人，至今毫無悔意，應判死刑。

高院今天傍晚再度開庭，提訊廖男，並傳喚邱父。廖男律師聲請傳喚一位證人，想證明廖男主觀上有自殺念頭，並聲請拷貝警訊的錄音、錄影光碟，想證明在警訊過程中，廖男是否有知悉刺傷邱女，廖男方面主張，案發後是因警方在拘留室先告知邱女已死、致命傷在背部，否則廖男其實不知自己刺傷邱女。

對此，檢方認為沒有傳喚作證必要，邱家律師也直指，如何證明此人證是最後和廖男通話的人，也無法證明廖男有自殺之意，退一步而言，即使廖男有自殺之意，也和他在本案殺害邱女的犯行無關。

庭訊尾聲，廖男僅承認涉過失致死犯行，否認殺人，還說，自己原本打算在死者住處頂樓自盡，他稱並非卸責，已坦承一切，希望清楚交待，若這樣要判他死，他不會反抗。

檢方起訴指控，去年初，邱女有意和廖男分手，廖男見感情無法挽回，5月27日去賣場買水果刀、童軍繩，28日帶著凶器到台北市中山區邱女住處找邱女談判，其中2刀刺在邱女背部是命傷，造成5公分、6公分二道深層刀傷，致邱女死亡。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法